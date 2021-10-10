كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 237.5 مليون ... وإجمالي اللقاحات 6.44 مليار

نيويورك - (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 237.5 مليون حتى صباح اليوم الأحد، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 6.44 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 237 مليونا و 559 ألفا.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و 847 ألفا.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم وصل إلى ستة مليارات و 445 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.​