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بدء عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق

07:24 ص الأحد 10 أكتوبر 2021
بدء عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق

انتخابات العراق ارشيفية

بغداد - (د ب أ):

فتحت المراكز الانتخابية في العراق صباح اليوم الأحد أبوابها لاستقبال 23 مليونا و 986 ألفا و741 من الناخبين العراقيين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة في بغداد وجميع المدن العراقية بمن فيها مدن إقليم كردستان في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وفتحت المراكز أبوابها في الساعة السابعة صباحا وستستمر حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي حيث تغلق صناديق الاقتراع إلكترونيا ومن ثم إغلاق المراكز الانتخابية بشكل كامل.​

انتخابات العراق العراق بغداد إقليم كردستان

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