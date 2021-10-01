الصحة العراقية لا تستبعد حدوث موجة وبائية جديدة

بغداد - (أ ش أ):

جددت وزارة الصحة العراقية اليوم الجمعة دعوتها للمواطنين للإسراع الى المراكز التلقيحية لتلقي اللقاح المضادة لكورونا ، لافتة إلى أن الموجة الثالثة للجائحة في العراق تشهد انحساراً، لم تستبعد الوزارة حدوث موجة وبائية جديدة.

وقالت الوزارة - في بيان - إنه "في الوقت الذي تتناقص فيه نسب الإصابات والوفيات حيث نشهد انحسار الموجة الثالثة لجائحة كورونا في العراق نتيجة للجهود الكبيرة والمتابعة المستمرة من قبل المؤسسات الصحية والجهات الساندة، فان المعطيات الوبائية والمؤشرات العلمية لا تستبعد حدوث موجة وبائية اخرى في المستقبل القريب بسبب عدم انحسار الوباء عالميا واستمرار ظهور سلالات جديدة، لذا فإن السبيل الوحيد لتجنب الموجة المقبلة أو تقليل آثارها هو تلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين، و كما ثبت بالدليل العلمي والتجربة العملية من خلال انخفاض نسب دخول المستشفيات والوفيات في بريطانيا والدول الأخرى أثناء الموجة الأخيرة نتيجة لارتفاع نسبة الملقحين في مجتمعاتها وفعالية الإجراءات الوقائية".

وأكدت الوزارة أن الأشهر الثلاثة القادمة ستشهد وصول كميات كبيرة من اللقاح الأمر الذي يتيح لمؤسساتها الصحية تلقيح عدد أكبر من المواطنين و زيادة نسب التغطية، لذا سنعمل بناءا على توصيات الخبراء والمختصين من أجل استثمار تلك الفترة لزيادة نسب التلقيح لضمان الحفاظ على انخفاض نسب الإصابات و الاستمرار بالسيطرة على الوباء".

وأهابت، بالمواطنين كافة والهيئات التدريسية والطلبة في الجامعات والمدارس من غير الملقحين لحد الآن "بالاسراع الى المراكز التلقيحية لتلقي اللقاح والمساهمة في العودة للحياة الطبيعية من فتح المدارس ورياض الأطفال وجميع المرافق الحيوية الاخرى أسوةً بالبلدان التي حققت نسب متقدمة من لقاح مجتمعاتها واستعادت الحياة الطبيعية لبلدانها".