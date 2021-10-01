قائد قوات بعثة الأمم المتحدة في مالي يشيد بعناصر القوة المصرية

القاهرة - (أ ش أ):

أشاد الجنرال دينيس جيلينسبور القائد العام لقوات بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، بجاهزية القوات الخاصة المصرية أثناء لقائه بعناصر القوة المصرية في مدينة تُمبُكتو.

وذكر المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، في بيان اليوم الجمعة، إن الجنرال جيلينسبور، تحدث عقب لقائه عناصر حفظ السلام المصريين، عن "مستوى الجاهزية العالي" لوحدة القوات الخاصة المصرية التي كانت تستعد للانتشار في ظروف وصفها بـ "القاسية ولا يُمكن التنبؤ بها."

وتعد مصر من بين البلدان العشرة الأكبر مساهمة بقوات عسكرية وشرطية في بعثة المينوسما، بتواجد نحو 1,072 من الجنود العسكريين و160 من قوات الشرطة، ضمن صفوف البعثة.

وأنشئت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2100 المؤرخ في 25 أبريل 2013 لدعم العمليات السياسية في ذلك البلد وتنفيذ عدد من المهام ذات الصلة بالأمن، وطُلِب من البعثة دعم السلطات الانتقالية في مالي على العمل على استقرار البلاد، و تطبيق خارطة الطريق الانتقالية.

ومصر هي سابع أكبر مساهم بأفراد من الجيش والشرطة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وهي تنشر حاليا أكثر من 3,000 من أفراد الجيش والشرطة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أبيي، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومالي، والسودان، والصحراء الغربية.