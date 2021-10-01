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اعتقال رئيس جورجيا السابق ساكاشفيلي لدى عودته إلى البلاد

08:09 م الجمعة 01 أكتوبر 2021
اعتقال رئيس جورجيا السابق ساكاشفيلي لدى عودته إلى البلاد

الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي

تبليسي - (د ب أ):

اعتقل الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي لدى عودته اليوم إلى وطنه في جنوب القوقاز، بمقتضى مذكرة توقيف صدرت من قبل، ويأتي ذلك قبل فترة وجيزة من الانتخابات المحلية هناك.

صرح بذلك رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي جاريباشفيلي مساء اليوم الجمعة في التلفزيون الرسمي للدولة.

وقال جاريباشفيلي: "أود أن أبلغ الشعب بأن الرئيس الثالث المطلوب لدى سلطات البلاد تم اعتقاله" إلا أنه لم يذكر مكان احتجازه حتى الآن.

كان ساكاشفيلي قال في وقت سابق إنه وصل إلى مدينة باتومي الساحلية الجورجية على البحر الأسود.

وأضاف على موقع فيسبوك: "لقد خاطرت بحياتي وحريتي من أجل العودة".

كان الرئيس السابق يعتزم في الأصل السفر إلى العاصمة تبليسي مساء غد السبت، إلا أن السلطات هددت باعتقاله.

وكان ساكاشفيلي المدان بإساءة استغلال منصبه دعا إلى احتجاجات يوم غد السبت على خلفية تنظيم الانتخابات المحلية في جورجيا.

وقال إن الشعب يجب أن يصوت لصالح الحزب المعارض الذي أسسه هو، ويطلق عليه حزب الحركة الوطنية المتحدة.

تعتبر الانتخابات اختبارا مهما أيضا لحزب الحكومة في جورجيا.

ميخائيل ساكاشفيلي اعتقال رئيس سابق رئيس جورجيا السابق

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