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الاتحاد الأوروبي يرفض قرار طرد مسؤولين أمميين من أثيوبيا

01:28 م الجمعة 01 أكتوبر 2021
الاتحاد الأوروبي يرفض قرار طرد مسؤولين أمميين من أثيوبيا

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - أ ش أ

أعرب الممثل السامى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن رفضهم لقرار طرد مسئولين أمميين من أثيوبيا.

وأيد بوريل، في تصريحات، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حسبما أفادت قناة (فرانس 24)، انتقاد الأمين العام للأمم المتحدة لقرار إثيوبيا باعتبار سبعة من مسؤولي المنظمة الدولية في هذا البلد الأفريقي غير مرغوب فيهم.

وقال بوريل "أضم صوتي لأنطونيو جوتيريش.. إبعاد سبعة من طاقم عمل الأمم المتحدة من إثيوبيا في وقت يحتاج فيه الملايين للمساعدة أمر غير مقبول"، مشددا أن إنقاذ حياة هؤلاء المحتاجين ومساعدتهم أمر يمثل مسؤولية أساسية لحكومة إثيوبيا.

وكان جوتيريش عبر عن صدمته، أمس، من إعلان الحكومة الإثيوبية أن سبعة من مسؤولي المؤسسة الدولية بينهم مسؤولون كبار بقطاع الإغاثة الإنسانية "غير مرغوب فيهم، مضيفا أن جميع عمليات الأمم المتحدة الإنسانية تسير وفق مبادئ الإنسانية والحيادية والاستقلال.

هذا المحتوى من

Asha
الاتحاد الأوروبي بروكسل أثيوبيا جوزيف بوريل

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