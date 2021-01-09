زلزال بقوة 5.7 يضرب العاصمة التايوانية
تايوان - (أ ش أ)
ضرب زلزال قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر العاصمة التايوانية تايبيه، اليوم السبت، قبالة الساحل الشمال الشرقي للبلاد، دون ورود أنباء عن وقوع أضرار.
وذكرت هيئة رصد الزلازل التايوانية، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن مركز الزلزال كان قبالة ساحل مقاطعة ييلان مباشرة، وإنه وقع على عمق 72.2 كيلومتر.
وأشارت إدارة مدينة تايبيه إلى أن قطارات الأنفاق تعمل على النحو المعتاد.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:بابا الفاتيكان يعتبر رفض تلقي اللقاح "نكرانًا انتحاريًا"
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
147810
عدد المصابين
-
117529
عدد المتعافين
-
8085
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
88450548
عدد المصابين
-
63573419
عدد المتعافين
-
1905097
عدد الوفيات
إعلان