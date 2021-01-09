العراق عن العقوبات الأمريكية بحق فيّاض: مفاجأة غير مقبولة
بغداد- (د ب أ):
أبدت وزارة الخارجية العراقية، السبت، استغرابها من قرار وزارة الخزانة الأمريكية بحق رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية فالح فياض.
وقالت في بيان صحفي إنَّ "القرار مثّلَ مفاجأة غير مقبولة".
وأوضحت أنَّها "ستُتابع بعناية مع الإدارتين الحالية والجديدة في واشنطن جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة الامريكيّة بحقِّ أسماءٍ عراقيّة والعمل على معالجة تبعاتِ ذلك".
كانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت أمس الجمعة عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، متّهمة إياه بالتورّط في "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
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