أكثر الكلمات إنتشاراً

أنصار ترامب المصالحة الخليجية مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

العراق عن العقوبات الأمريكية بحق فيّاض: مفاجأة غير مقبولة

03:39 م السبت 09 يناير 2021
العراق عن العقوبات الأمريكية بحق فيّاض: مفاجأة غير مقبولة

وزارة الخارجية العراقية

بغداد- (د ب أ):

أبدت وزارة الخارجية العراقية، السبت، استغرابها من قرار وزارة الخزانة الأمريكية بحق رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية فالح فياض.

وقالت في بيان صحفي إنَّ "القرار مثّلَ مفاجأة غير مقبولة".

وأوضحت أنَّها "ستُتابع بعناية مع الإدارتين الحالية والجديدة في واشنطن جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة الامريكيّة بحقِّ أسماءٍ عراقيّة والعمل على معالجة تبعاتِ ذلك".

كانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت أمس الجمعة عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، متّهمة إياه بالتورّط في "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

وزارة الخارجية العراقية غداد لعراق زارة الخزانة الأمريكية

الخبر التالى:

بسبب "معلومات مُضللة".. تويتر يحظر تغريدة لخامنئي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 147810

    عدد المصابين

  • 117529

    عدد المتعافين

  • 8085

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 88450548

    عدد المصابين

  • 63573419

    عدد المتعافين

  • 1905097

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:فقدان اتصال و"حُطام مجهول".. ماذا نعرف حتى الآن عن الطائرة الإندونيسية؟ (صور وفيديو)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا