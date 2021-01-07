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محادثات عسكرية جزائرية أمريكية تتناول التعاون العسكري المشترك بين البلدين

10:04 م الخميس 07 يناير 2021
محادثات عسكرية جزائرية أمريكية تتناول التعاون العسكري المشترك بين البلدين

اللواء عبد الحميد غريس

الجزائر - (أ ش أ):

بحث اللواء عبد الحميد غريس الأمين العام لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الخميس مع وزيرة القوات الجوية الأمريكية باربارا باريت، والفريق الأول جيفري ل. هاريجيان قائد القوات الجوية الأمريكية بإفريقيا وأوروبا وقائد القيادة الجوية للحلفاء، التعاون المشترك بين الجانبين.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم فإن المسؤولين الأمريكيين يقومان بزيارة رسمية إلى الجزائر تستمر يومين على رأس وفد عسكري هام.

وأوضح البيان أن الجانبين أجريا محادثات ثنائية بحضور كل من اللواء عمار عمراني، قائد قوات الدفاع الجوي، اللواء محمود لعرابة، وقائد القوات الجوية، واللواء محمد قايدي محمد رئيس دائرة الاستعمال والتحضير (هيئة العمليات) وأعضاء الوفد العسكري الأمريكي المرافق.

وقال البيان إن المحادثات تناولت حالة التعاون العسكري الثنائي وسبل تنويعه إلى مجالات اهتمام تخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما تم تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة".

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عبد الحميد غريس وزارة الدفاع الجزائرية محادثات عسكرية القوات الجوية الأمريكية

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