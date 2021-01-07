أكثر الكلمات إنتشاراً

أنصار ترامب المصالحة الخليجية مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

الحكومة المغربية تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 فبراير المقبل

08:30 م الخميس 07 يناير 2021
الحكومة المغربية تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 فبراير المقبل

المغرب

الرباط - (أ ش أ):

قررت الحكومة المغربية اليوم، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد، لمدة شهر إضافي، وذلك حتى 10 فبراير المقبل؛ لمواجهة تفشي جائحة كورونا.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة سعيد امزازي في تصريح نقلته وكالة الأنباء المغربية إن الحكومة اتخذت هذا القرار في اجتماعها اليوم، حرصا على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار الجائحة.

وأشار إلى أن القرار يجيز اتخاذ التدابير المناسبة؛ بما يتلاءم والمعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، بالإضافة إلى تخويل ولاة الجهات صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية، التي يستلزمها حفظ النظام الصحي العام على مستوى كل إقليم.

هذا المحتوى من

المغرب الحكومة المغربية حالة الطوارئ سعيد امزازي

الخبر التالى:

جونسون: 5ر1 مليون شخص تقريبا تلقوا لقاح كورونا في بريطانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 145590

    عدد المصابين

  • 115975

    عدد المتعافين

  • 7975

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 87501718

    عدد المصابين

  • 62968258

    عدد المتعافين

  • 1887471

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أسوأ أيام في تاريخ أمريكا.. بايدن يعلق على اقتحام مقر الكونجرس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا