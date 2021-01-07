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استقالة مدير الشؤون الأوروبية في إدارة ترامب احتجاجا على أحداث الكونجرس

05:31 م الخميس 07 يناير 2021
استقالة مدير الشؤون الأوروبية في إدارة ترامب احتجاجا على أحداث الكونجرس

اشتباكات أنصار ترامب مع الشرطة

وكالات:

قدم مدير الشؤون الأوروبية في إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، استقالته احتجاجا على أعمال التي شهدتها العاصمة واشنطن أمس، بعد دعوة ترامب للأمريكيين بالنزول في مسيرات لرفض نتائج الانتخابات، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وقتلت أمريكية أمس الأربعاء، بعدما أصيبت في مبنى الكونجرس‎. وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي أعلن تأمين عبوتين ناسفتين مشتبه بهما.

وأكدت الشرطة الأمريكية، أنها ألقت القبض على أكثر من 13 متظاهرا، وصادرت أكثر من 5 قطع سلاح.

واحتشد مناصروا للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أمام مبنى الكونجرس أمس الأربعاء، لمنع مجلس الشيوخ من المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط الكونجرس.

الشؤون الأوروبية اقتحام الكونجرس أنصار ترامب جو بايدن

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