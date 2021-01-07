ماكرون يدين أعمال العنف أمام الكونجرس الأمريكي
باريس - (أ ش أ):
أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس أعمال العنف التي اندلعت أمس الأربعاء أمام مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول).
وقال ماكرون - في بيان مسجل أذاعه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - "نؤمن بقوة الديمقراطية الأمريكية".
وكان محتجون مؤيدون للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قد اقتحموا أمس الأربعاء مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) مما أدى إلى اندلاع احتجاجات أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.
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