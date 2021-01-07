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الكونجرس الأمريكي يرفض اعتراضا جمهوريا على نتائج الانتخابات في أريزونا

07:19 ص الخميس 07 يناير 2021
الكونجرس الأمريكي يرفض اعتراضا جمهوريا على نتائج الانتخابات في أريزونا

الكونجرس الأمريكي

واشنطن - (د ب أ):
صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح وقف طعن من جانب الجمهوريين ضد نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر في ولاية أريزونا.

وأدلى 121 نائبا في المجلس بأصواتهم لصالح الطعن بينما رفضه 303 أعضاء.

وكان مجلس الشيوخ صوت هو الاخر لصالح وقف الطعن.

وأيد ستة فقط من أعضاء مجلس الشيوخ بقيادة السيناتور الجمهوري تيد كروز الاعتراض على النتائج، بينما صوت 93 عضوا ضده.

واستأنف المشرعون التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات بعد أن قاطعهم متظاهرون مؤيدون لترامب إثر اقتحام مبنى الكابيتول وأجبروهم على الإخلاء في وقت سابق أمس الأربعاء.

الكونجرس الأمريكي أريزونا نتائج الانتخابات الرئاسية

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