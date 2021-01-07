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مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض اعتراضا جمهوريا على نتائج الانتخابات في أريزونا

06:37 ص الخميس 07 يناير 2021
مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض اعتراضا جمهوريا على نتائج الانتخابات في أريزونا

تيد كروز

واشنطن - (د ب أ):
صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح وقف طعن من جانب الجمهوريين ضد نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر في ولاية أريزونا.

وأيد ستة فقط من أعضاء مجلس الشيوخ بقيادة السيناتور الجمهوري تيد كروز الاعتراض على النتائج، بينما صوت 93 عضوا ضده.

ومن المتوقع أيضا التصويت بـ "لا" في مجلس النواب. ويتطلب الاعتراض على نتيجة الانتخابات موافقة مجلسي الكونجرس.

واستأنف المشرعون التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات بعد أن قاطعهم متظاهرون مؤيدون لترامب إثر اقتحام مبنى الكابيتول وأجبروهم على الإخلاء في وقت سابق أمس الأربعاء.

تيد كروز مجلس الشيوخ أريزونا الانتخابات الرئاسية

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