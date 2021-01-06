أكثر الكلمات إنتشاراً

المصالحة الخليجية مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

رئيس وزراء البرتغال يحدد أولويات رئاسة بلاده للاتحاد الأوروبي

12:14 ص الأربعاء 06 يناير 2021
رئيس وزراء البرتغال يحدد أولويات رئاسة بلاده للاتحاد الأوروبي

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل

مدريد - (د ب أ)

بدأت الرئاسة البرتغالية لمجلس الاتحاد الأوروبي، بزيارة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، إلى لشبونة مساء الثلاثاء.

وقال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوشتا بعد الاجتماع في مؤتمر صحفي مشترك إنه تحدث إلى ميشيل بشكل أساسي حول "الأولويات الرئيسية الثلاث" لرئاسة بلاده للمجلس لمدة ستة أشهر.

وهذه الأولويات هي التعافي الاقتصادي بعد أزمة فيروس كورونا، وتوسيع شبكة الدعم الاجتماعي، وتقوية الاستقلال الذاتي الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي.

وشدد السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي على أن أهم شيء هو التعافي الاقتصادي بالتأكيد.

وقال كوستا: "بعد العمل الممتاز الذي قامت به الرئاسة الألمانية، حان الوقت للعمل من أجل ضمان تعاف عادل وصديق للبيئة ورقمي". وسلمت ألمانيا الرئاسة الدورية التي تمتد ستة أشهر إلى البرتغال فى مطلع العام الجاري.

كانت هناك انتقادات مؤخرا بشأن البطء في طرح التطعيمات في الاتحاد الأوروبي ببطء شديد.

وأكد ميشيل أن مجلس الاتحاد الأوروبي يحشد طاقاته بالكامل مع المفوضية الأوروبية فيما يتعلق باستخدام اللقاحات.

وقال ميشيل: "نرى أن هذا يمثل تحديا هائلا"، وأعلن أنه سيتم عقد قمة للاتحاد الأوروبي عبر الفيديو لرؤساء الدول والحكومات قبل نهاية الشهر الجاري.

شارل ميشيل رئيس وزراء البرتغال الاتحاد الأوروبي فيروس كورونا الرئاسة الألمانية

الخبر التالى:

وكالات استخبارات أمريكية: روسيا وراء اختراق شبكات حكومية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 144583

    عدد المصابين

  • 115414

    عدد المتعافين

  • 7918

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 85966424

    عدد المصابين

  • 60912753

    عدد المتعافين

  • 1858630

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض لليوم الخامس.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا