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السويديون ينتقدون رئيس الوزراء بعد تجاهله إرشادات مواجهة كورونا

11:28 م الثلاثاء 05 يناير 2021
السويديون ينتقدون رئيس الوزراء بعد تجاهله إرشادات مواجهة كورونا

رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين

ستوكهولم - (د ب أ)

يواجه رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين انخفاضا تاريخيا في ثقة الناخبين بعد أن شوهد وهو يخالف إرشادات حكومة بلاده بشأن (كوفيد-19).

وتعرض رئيس الوزراء، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين البارزين، لانتقادات شديدة في وسائل الإعلام السويدية في الأيام القليلة الماضية بعدما ظهر وهو يتجاهل التوصيات بالالتزام بالتباعد الاجتماعي وسط ارتفاع خطير في حالات الإصابة بفيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وذهب لوفين في جولة تسوق قبل عيد الميلاد، بينما تم تصوير وزيرة ماليته، ماجدالينا أندرسون، وهي تستأجر زلاجات في منتجع شهير حددته السلطات الصحية ضمن الأماكن التي يجب تجنبها.

وانخفضت نسبة تأييد لوفين إثر ذلك 7 نقاط لتصل إلى 31% فقط من الناخبين السويديين، وفقا لاستطلاع على شبكة الإنترنت أجرته مؤسسة "ديموسكوب" للتحليلات ونشرته صحيفة "افتونبلاديت" اليوم الثلاثاء.

ستيفان لوفين رئيس الوزراء السويدي فيروس كورونا

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