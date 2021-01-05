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نيابة عن الملك... ولي عهد البحرين يتوجه للسعودية لحضور القمة الخليجية

10:29 ص الثلاثاء 05 يناير 2021
نيابة عن الملك... ولي عهد البحرين يتوجه للسعودية لحضور القمة الخليجية

الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين

وكالات:
غادر ولي العهد البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الثلاثاء، إلى السعودية، مترأسًا وفد المملكة نيابةً عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في القمة الخليجية الـ14 المُزمع انعقادها في محافظة العلا.

ووفق وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، كان في مقدمة مودعي ولي العهد لدى مغادرته وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ومحافظ المحافظة الجنوبية الشيخ خليفة بن علي، وعدد من كبار المسؤولين.
وفي وقت سابق الثلاثاء، غادر كل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، ونائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد، إلى السعودية لحضور القمة الخليجية الـ41 المُزمع انعقادها في محافظة العلا.
وأعلنت الكويت أمس أن السعودية وقطر اتفقتا على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين الجانبين، ما يزيد الآمال بأن تنهي القمة التوترات الخليجية مع قطر.
كانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في يونيو من عام 2017 قطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر، وسط اتهامات لها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.

سلمان بن حمد آل خليفة البحرين القمة الخليجية

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