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قوات الاحتلال الإسرائيلي تداهم قريتين بمحافظة جنين وتقتحم عدة منازل

09:58 م الإثنين 04 يناير 2021
قوات الاحتلال الإسرائيلي تداهم قريتين بمحافظة جنين وتقتحم عدة منازل

قوات الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - (أ ش أ):

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، قريتي زبوبا وطورة غرب بمحافظة جنين الفلسطينية، واقتحمت عدة منازل.

وقال أمين سر فتح في زبوبا حسين جرادات، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القريتين وداهمت عدة منازل، مشيرا إلى أن أهالي القرية يتعرضون وبشكل شبه يومي لمضايقات قوات الاحتلال واعتداءاتهم.

وفي السياق، هاجم مستوطنون، مساء اليوم، مركبات المواطنين وأغلقوا شارع المصرارة الحيوي وسط مدينة القدس المحتلة، وأشعلوا إطارات مطاطية فيه، قبل أن يهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة.

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قوات الاحتلال الإسرائيلي محافظة جنين

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