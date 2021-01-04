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كوريا الجنوبية ترسل وحدة قرصنة إلى المياه القريبة من مضيق هرمز إثر احتجاز إيران ناقلة نفط

04:52 م الإثنين 04 يناير 2021
كوريا الجنوبية ترسل وحدة قرصنة إلى المياه القريبة من مضيق هرمز إثر احتجاز إيران ناقلة نفط

أرشيفية

وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، أنها أرسلت وحدة مكافحة القرصنة إلى المياه القريبة من مضيق هرمز بسبب احتجاز إيران ناقلة نفط، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

من جهتها أفادت وزارة الخارجية الكورية بأنها تتأكد من سلامة البحارة على متن الناقلة المحتجزة، مطالبة طهران بإطلاق سراحها.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الحرس الثوري احتجاز ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن ذلك تم على خلفية مخالفتها "القوانين البيئية البحرية".

وأفاد الحرس في بيان نشره موقعه الإلكتروني "سباه نيوز"، عن إقدام قوته البحرية صباح اليوم على توقيف سفينة مملوكة من كوريا الجنوبية.

وأوضح أن "ناقلة النفط هذه كانت في طريقها من ميناء الجبيل في السعودية، وتم توقيفها بعد مخالفات متكررة للقوانين البيئية البحرية".

ونشر الموقع صورة ملتقطة من الجو لتوقيف السفينة في عرض البحر، أظهرت الناقلة وإلى جانبها أربع قطع بحرية بينها ثلاثة زوارق سريعة.

ولم يحدد الحرس مكان توقيف الناقلة التي تحمل اسم "هانكوك كيمي"، مشيرا إلى أنه كان على متنها 7200 طن من "المواد الكيميائية النفطية".

وتم توقيف طاقم السفينة المؤلف من كوريين وإندونيسيين وفيتناميين وآخرين من ميانمار، وفق البيان الذي لم يحدد عددهم أو تفاصيل بشأنهم.

وأوضح الحرس الثوري أن توقيف السفينة جاء بناء لطلب من المنظمة البحرية لمحافظة هرمزكان الواقعة في جنوب إيران والمطلة على مضيق هرمز، وبناء لإشارة من المدعي العام في المحافظة.

يذكر أن ناقلة النفط "هانكوك كيمي" تحمل ثلاثة أنواع من المواد الكيماوية، من بينها الميثانول، وقد غادرت من ميناء الجبيل بالمملكة العربية السعودية.

وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إيران كوريا الجنوبية

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