أكثر الكلمات إنتشاراً

مونديال الأندية لقاح كورونا مونديال اليد الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب احتجاجات تونس

شكري يبحث مع رئيس المفوضية الأفريقية الإعداد للقمة المقبلة (صور)

01:39 م الأحد 31 يناير 2021
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

القاهرة- أ ش أ:

بحث سامح شكري، وزير الخارجية، الأحد، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، الإعداد للقمة الـ34 للاتحاد الأفريقى التى من المقرر أن تنعقد يومى 6 و7 فبراير المقبل على مستوى القادة والرؤساء.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه الرسمى على تويتر: "بدء المُباحثات بقصر التحرير بين وزير الخارجية، ورئيس مفوضية‫ الاتحاد الأفريقي، في إطار التنسيق المُستمر بين الجانبين والإعداد للقمة الأفريقية المقبلة".

ومن المقرر أن تعقد اجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى فى دورته الـ38 على مستوى وزراء الخارجية يومى 3 و4 فبراير المقبل.

هذا المحتوى من

سامح شكري مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي وزارة الخارجية المصرية

الخبر التالى:

إيطاليا توصي بلقاح أسترازينيكا المُضاد لكورونا "لهذه الفئة"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 165418

    عدد المصابين

  • 129293

    عدد المتعافين

  • 9263

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 103066730

    عدد المصابين

  • 74683577

    عدد المتعافين

  • 2226548

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بالأرقام والتعليقات الرسمية.. هل تجاوزت مصر ذروة "كورونا الثانية"؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا