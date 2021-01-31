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أفغانستان: مصرع وإصابة 16 شخصا في هجوم بإقليم "فارياب"

12:32 م الأحد 31 يناير 2021
أفغانستان: مصرع وإصابة 16 شخصا في هجوم بإقليم "فارياب"

الشرطة الأفغانية

كابول- أ ش أ:

أعلن حاكم إقليم "فارياب" الأفغاني نقيب الله فايق، الأحد، مصرع شخصين على الأقل وإصابة 14 آخرين جراء هجوم بقذائف، متهما جماعة "طالبان" بالوقوف خلف الهجوم.

وقال نقيب الله فايق، وفقا لقناة "طلوع" الأفغانية، إن الهجوم وقع 11 صباحا بالتوقيت المحلي بضاحية "ألمار" وأن قذيفتين سقطتا داخل أحد أسواق.

من جانبها، لم تعلق "طالبان" بشكل منفرد على الهجوم.

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الشرطة الأفغانية هجوم بإقليم فارياب أفغانستان كابول

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