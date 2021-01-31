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القوات الإسرائيلية تعتقل رئيس نادي رياضي فلسطيني بالقدس

12:36 م الأحد 31 يناير 2021
القوات الإسرائيلية تعتقل رئيس نادي رياضي فلسطيني بالقدس

القوات الإسرائيلية

رام الله- (د ب أ):

اعتقلت القوات الإسرائيلية، الأحد، رئيس نادي سلوان الرياضي مروان الغول.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم إن "قوات الاحتلال داهمت منزل الغول واقتادته إلى مقر النادي في بلدة سلوان جنوب الأقصى وفتشته وعبثت بمحتوياته واستولت على العديد من الملفات، قبل أن تعتقله".

ووفق الوكالة ، اعتقلت القوات الإسرائيلية ايضا ستة مواطنين فلسطينيين من مدن جنين ونابلس والخليل بالضفة الغربية.

القوات الإسرائيلية نادي رياضي فلسطيني القدس مروان الغول

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