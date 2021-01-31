وزير الدفاع الموريتاني يدعو للصرامة في مواجهة المجموعات المسلحة بأفريقيا
موريتانيا - (أ ش أ)
دعا وزير الدفاع الموريتاني حنانه ولد سيدي، إلى ضرورة "توخي الصرامة" تجاه المجموعات المسلحة في دول القارة الإفريقية.
وأكد الوزير الموريتاني، خلال مشاركته عبر منصة الاتصال المرئي في الاجتماع الاستثنائي الثالث للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن في الاتحاد الإفريقي، السبت، ضرورة "الصرامة في مواجهة هذه الجماعات التي تمتلك أسلحة مرخصة وتنشط حاليا في بعض دول الاتحاد الإفريقي".
وشدد على ضرورة أن تأخذ عمليات حفظ السلام بعين الاعتبار حماية الأطفال في التخطيط والنشر وتسيير مأموريات حفظ السلام وتصفية النزاعات في الاتحاد الإفريقي
هذا المحتوى من
الخبر التالى:تجارب جديدة تثير القلق من مراوغة سلالات كورونا للقاحات
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
165418
عدد المصابين
-
129293
عدد المتعافين
-
9263
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
103066730
عدد المصابين
-
74683577
عدد المتعافين
-
2226548
عدد الوفيات
إعلان