أكثر الكلمات إنتشاراً

مونديال الأندية لقاح كورونا مونديال اليد الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب احتجاجات تونس

وزير الدفاع الموريتاني يدعو للصرامة في مواجهة المجموعات المسلحة بأفريقيا

12:29 ص الأحد 31 يناير 2021
وزير الدفاع الموريتاني يدعو للصرامة في مواجهة المجموعات المسلحة بأفريقيا

وزير الدفاع الموريتاني حنانه ولد سيدي

موريتانيا - (أ ش أ)

دعا وزير الدفاع الموريتاني حنانه ولد سيدي، إلى ضرورة "توخي الصرامة" تجاه المجموعات المسلحة في دول القارة الإفريقية.

وأكد الوزير الموريتاني، خلال مشاركته عبر منصة الاتصال المرئي في الاجتماع الاستثنائي الثالث للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن في الاتحاد الإفريقي، السبت، ضرورة "الصرامة في مواجهة هذه الجماعات التي تمتلك أسلحة مرخصة وتنشط حاليا في بعض دول الاتحاد الإفريقي".

وشدد على ضرورة أن تأخذ عمليات حفظ السلام بعين الاعتبار حماية الأطفال في التخطيط والنشر وتسيير مأموريات حفظ السلام وتصفية النزاعات في الاتحاد الإفريقي

هذا المحتوى من

حنانه ولد سيدي وزير الدفاع الموريتاني الاتحاد الإفريقي موريتانيا

الخبر التالى:

تجارب جديدة تثير القلق من مراوغة سلالات كورونا للقاحات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 165418

    عدد المصابين

  • 129293

    عدد المتعافين

  • 9263

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 103066730

    عدد المصابين

  • 74683577

    عدد المتعافين

  • 2226548

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تصدر بيانًا بشأن إصابات ووفيات كورونا ليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا