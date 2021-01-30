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مصر تدين محاولة استهداف السعودية بمسيرة مفخخة ومقذوف عسكري

10:07 م السبت 30 يناير 2021
مصر تدين محاولة استهداف السعودية بمسيرة مفخخة ومقذوف عسكري

قوات التحالف العربي

وكالات:
أعربت مصر، عن بالغ إدانتها لاستمرار محاولات استهداف أراضي المملكة العربية السعودية من قبل ميليشيا الحوثي، بعد إعلان التحالف العربي، تدمير مسيرة مفخخة، بالإضافة إلى سقوط مقذوف عسكري في محافظة الحرث بمنطقة جازان.
وأكدت مصر مُجددًا دعمها لما تتخذه السعودية من إجراءات تكفل صون أمنها واستقرارها وتحافظ على سلامة مواطنيها في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية، وفي سبيل التصدي لكافة صور الإرهاب وداعميه.
وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن (التحالف العربي) اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة فوق الأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية.
وأكد التحالف العربي، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في محاولاتها المتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.. مشيرا إلى أنه يتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير قدرات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي.
كانت الدفاعات الجوية السعودية قد اعترضت السبت الماضي صاروخا أطلقته ميليشيات الحوثي تجاه الرياض.
وكثفت ميليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق إنها مجمّعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن، وهي متطابقة تقريبا في التصميم والأبعاد والقدرات للطائرات المسيرة الإيرانية الصنع.

قوات التحالف العربي السعودية منطقة جازان ميليشيا الحوثي

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