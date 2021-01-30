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البرلمان البرتغالي يصوت لصالح تقنين القتل الرحيم

05:37 ص السبت 30 يناير 2021
البرلمان البرتغالي يصوت لصالح تقنين القتل الرحيم

البرلمان البرتغالي

لشبونة- (دب أ):
أقر البرلمان البرتغالي يوم الجمعة مشروع قانون لتقنين القتل الرحيم، والذي سيظل بحاجة إلى موافقة الرئيس المحافظ مارسيلو ريبيلو دي سوزا.

وذكرت صحيفة بوبليكو يوم الجمعة أن القانون أيده 136 نائبا وعارضه 78 نائبا.

وجاء الاتفاق على القانون الجديد الذي يقنن الوفاة بمساعدة طبية، بعد 11 شهرًا من أول تصويت على مشروع القانون.

ويمتلك الرئيس دي سوزا (72 عاما)، والذي أعيد انتخابه مؤخرا، خيار إحالة مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية لمراجعته أو ممارسة حقه في النقض.

ولا يزال بإمكان البرلمان تجاوز الفيتو الرئاسي بأصوات ثلاثة أرباع المشرعين.

وقال حزب"سي دي اس" اليميني المحافظ إنه سيفعل كل ما في وسعه لإثبات عدم دستورية مسودة مشروع القانون.

وتنص المسودة على أن الشخص البالغ الذي يواجه "معاناة لا تطاق" بسبب إصابة خطيرة أو مرض يعتبره طبيب غير قابل للشفاء يمكنه طلب القتل الرحيم.​

البرلمان البرتغالي تقنين القتل الرحيم مشروع قانون مارسيلو ريبيلو

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