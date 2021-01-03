الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية مسيرة بمحافظة الجوف

عدن - (أ ش أ):

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مواقع الجيش بمحافظة الجوف.

وأكد مصدر عسكري وفقا للموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن قوات الجيش أسقطوا طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه مواقع الجيش شرقي مدينة الحزم.