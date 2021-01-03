أكثر الكلمات إنتشاراً

وحيد حامد السنة الجديدة 2021 لقاح كورونا أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا سد النهضة مذبحة شبرا الخيمة

الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية مسيرة بمحافظة الجوف

06:58 م الأحد 03 يناير 2021
الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية مسيرة بمحافظة الجوف

الجيش اليمني

عدن - (أ ش أ):
أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مواقع الجيش بمحافظة الجوف.
وأكد مصدر عسكري وفقا للموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن قوات الجيش أسقطوا طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه مواقع الجيش شرقي مدينة الحزم.

هذا المحتوى من

الجيش اليمني اليمن محافظة الجوف طائرة مسيرة عدن

الخبر التالى:

جونسون: على اسكتلندا الانتظار جيلا قبل إجراء استفتاء على الاستقلال

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 140878

    عدد المصابين

  • 113480

    عدد المتعافين

  • 7741

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 84897728

    عدد المصابين

  • 59990305

    عدد المتعافين

  • 1842164

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تعلن نتائج التحقيقات المبدئية في حادث مستشفى زفتى

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا