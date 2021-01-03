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المخابرات الأفغانية تحبط محاولة اغتيال صحفي

01:52 م الأحد 03 يناير 2021
المخابرات الأفغانية تحبط محاولة اغتيال صحفي

ارشيفية

كابول- (د ب أ):

ذكر بيان صادر عن إدارة المخابرات في أفغانستان أنه تم احتجاز عضوين بشبكة "حقاني"، كانا مطلوبين بسبب محاولة اغتيال صحفي في إقليم خوست شرق أفغانستان.

وكان المهاجمان في مهمة لاستهداف صحفي بقناة محلية في العاصمة الإقليمية، حسب البيان.

ويعتقد أن شبكة "حقاني" ترتبط بعلاقات وثيقة مع حركة طالبان. وينظر بعض الخبراء إلى الشبكة بوصفها الذراع العسكرية للمسلحين.

وكان مسؤولون قد ذكروا أمس الأول الجمعة أن صحفيا قتل على أيدي مسلحين في إقليم غور بغرب أفغانستان.

وقال نائب حاكم الإقليم حبيب الله رادمانيش لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن بسم الله عادل تعرض لطلق ناري في فيروز كوه عاصمة الإقليم

ومنذ أوائل نوفمبر، أودت سلسلة من الهجمات المسلحة والتفجيرات بحياة المذيع السابق بموقع"طلوع نيوز" ياما سياواش، والصحفي بـ"راديو أزادي" إلياس داي ومذيع "انيكاس تي في" مالالي مايواند والمقدم بـ"أريانا نيوز" فاردين أميني، ومراسل "أسوشيتد برس" رحمة الله نيكزاد وكذلك العديد من نشطاء المجتمع المدني.

المخابرات الأفغانية اغتيال صحفي إقليم خوست أفغانستان

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