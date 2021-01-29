"صليت من أجله".. رئيس إيران السابق يبعث برسالة إلى بايدن
وكالات:
قال الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد إنه بعث برسالة إلى الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بعد فوزه في الانتخابات، وأنه صلّى من أجله، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".
وأضاف: "لقد بعثت برسالة إلى السيد بايدن بعد انتخابه. أرسلتها هذا الأسبوع وفي الرسالة وصفت حالة العالم، وطلبت منه الوقوف بحزم وتغيير السياسات نحو العدالة والسلام، كما أني صليت من أجله".
وأضاف: "ما لاحظناه حتى الآن من خلال التاريخ السياسي للولايات المتحدة، هو أن سياساتها الدولية يقررها مجلس الإدارة خارج المشهد. ودور الرؤساء صغير في هذا، لكننا نأمل أن يكون السيد بايدن رغم ذلك، قادرا على إحداث تغييرات إيجابية في السياسة الخارجية لبلاده".
الخبر التالى:جوتيريرش يلقى الجرعة الأولى بلقاح مودرنا المضاد لكورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
164282
عدد المصابين
-
128440
عدد المتعافين
-
9169
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
101946364
عدد المصابين
-
73729290
عدد المتعافين
-
2198017
عدد الوفيات
إعلان