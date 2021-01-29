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"صليت من أجله".. رئيس إيران السابق يبعث برسالة إلى بايدن

10:53 م الجمعة 29 يناير 2021
"صليت من أجله".. رئيس إيران السابق يبعث برسالة إلى بايدن

الرئيس الايراني السابق محمود احمدي نجاد

وكالات:

قال الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد إنه بعث برسالة إلى الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بعد فوزه في الانتخابات، وأنه صلّى من أجله، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وأضاف: "لقد بعثت برسالة إلى السيد بايدن بعد انتخابه. أرسلتها هذا الأسبوع وفي الرسالة وصفت حالة العالم، وطلبت منه الوقوف بحزم وتغيير السياسات نحو العدالة والسلام، كما أني صليت من أجله".

وأضاف: "ما لاحظناه حتى الآن من خلال التاريخ السياسي للولايات المتحدة، هو أن سياساتها الدولية يقررها مجلس الإدارة خارج المشهد. ودور الرؤساء صغير في هذا، لكننا نأمل أن يكون السيد بايدن رغم ذلك، قادرا على إحداث تغييرات إيجابية في السياسة الخارجية لبلاده".

محمود أحمدي إيران جو بايدن الولايات المتحدة

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