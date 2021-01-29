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الكرملين: بوتين يوقع وثيقة تمديد معاهدة "ستارت 3" لمدة 5 سنوات

06:54 م الجمعة 29 يناير 2021
الكرملين: بوتين يوقع وثيقة تمديد معاهدة "ستارت 3" لمدة 5 سنوات

فلاديمير بوتين

وكالات:
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على وثيقة تمديد معاهدة "ستارت 3" المبرمة مع الولايات المتحدة، لمدة 5 سنوات، والمعنية بتقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها.
وقال الكرملين، حسبما نقلت عنه وكالة سبوتنيك الروسية، إن بوتين وقع على وثيقة تمديد معاهدة "ستارت"، بشأن تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها المؤرخة 8 أبريل 2010.
وأضاف الكرملين أن "القانون الفيدرالي [التصديق على تمديد ستارت] يدخل حيز التنفيذ يوم نشره رسميًا".
وكانت موسكو أعلنت تمديد معاهدة "ستارت 3" للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لمدة خمس سنوات، وصادق مجلس النواب الروسي "الدوما" على هذا التمديد.
وفي كلمته أمام منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، قال بوتين إن "تمديد المعاهدة دون شك خطوة في الاتجاه الصحيح"، فيما أشار نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إلى أن تمديد "ستارت 3" قد يمهد لاتفاقيات جديدة في مجال الأمن الاستراتيجي.

فلاديمير بوتين روسيا معاهدة ستارت 3

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