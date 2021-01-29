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بيلاروسيا: اعتقال مجموعة من مثيري الفوضى الممولين خارجيا

01:27 م الجمعة 29 يناير 2021
بيلاروسيا: اعتقال مجموعة من مثيري الفوضى الممولين خارجيا

علم بيلاروسيا

مينسك - أ ش أ
أعلنت وزارة الداخلية البيلاروسية، أن رجال الأمن اعتقلوا مجموعة من مثيري الفوضى داخل البلاد، ممولة من الخارج.
وأضافت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة - أن المجموعة تضم 4 أشخاص، وتحمل اسم (العمل الثوري) وهدفها يكمن في تغيير النظام الدستوري القائم بالبلاد، عن طريق القوة واستخدام العنف.
وأشارت الوزارة، إلى أن نشاط المجموعة، كان يهدد وحدة وسلامة أراضي بيلاروسيا، والاستيلاء على السلطة عن طريق الإرهاب.

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