بيلاروسيا: اعتقال مجموعة من مثيري الفوضى الممولين خارجيا
مينسك - أ ش أ
أعلنت وزارة الداخلية البيلاروسية، أن رجال الأمن اعتقلوا مجموعة من مثيري الفوضى داخل البلاد، ممولة من الخارج.
وأضافت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة - أن المجموعة تضم 4 أشخاص، وتحمل اسم (العمل الثوري) وهدفها يكمن في تغيير النظام الدستوري القائم بالبلاد، عن طريق القوة واستخدام العنف.
وأشارت الوزارة، إلى أن نشاط المجموعة، كان يهدد وحدة وسلامة أراضي بيلاروسيا، والاستيلاء على السلطة عن طريق الإرهاب.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
163761
عدد المصابين
-
127963
عدد المتعافين
-
9115
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
100777064
عدد المصابين
-
72786191
عدد المتعافين
-
2164126
عدد الوفيات
إعلان