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بايدن يعين روبرت مالي المستشار السابق في إدارة أوباما مبعوثا خاصا لإيران

09:05 ص الجمعة 29 يناير 2021
بايدن يعين روبرت مالي المستشار السابق في إدارة أوباما مبعوثا خاصا لإيران

روبرت مالي

واشنطن - (أ ش أ):

كشف مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية، أن إدارة الرئيس جو بايدن عينت المستشار السابق في إدارة أوباما، روبرت مالي، مبعوثا خاصا لإيران، وفقا لما ذكرته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة.

وكان مالي عضوا في فريق الرئيس الأسبق باراك أوباما الذي تفاوض على الاتفاق النووي مع إيران والقوى الدولية عام 2015، والذي انسحب منه الرئيس السابق، دونالد ترامب، بشكل أحادي الجانب في 2018.

وعمل روبرت مالي في مجلس الأمن القومي الأميركي خلال الفترة بين فبراير 2014 ويناير 2017، كما يعد خبيرا مختصا بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وكان مساعدا للرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون.

كما شارك في تنظيم قمة كامب ديفيد الثلاثية عام 2000 بين الرئيس الأمريكي بيل كلينتون والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيهود باراك.

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