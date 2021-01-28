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اغتيال مسؤول محلي في جنوب سوريا

04:28 م الخميس 28 يناير 2021
اغتيال مسؤول محلي في جنوب سوريا

ارشيفية

دمشق- (د ب أ):

اغتال مسلحان مجهولان، الخميس، مسؤولا محليا في محافظة درعا جنوب سوريا.

وقال مصدر بشرطة محافظة درعا، إن ممدوح المفعلاني رئيس بلدية ناحته في ريف درعا الشرقي قتل اليوم أمام منزله برصاص مسلحين خلال توجهه إلى عمله.

وقال سكان محليون في بلدة ناحته، التي تقع شمال شرق مدينة درعا ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ)، إنهم سمعوا صباح اليوم إطلاق رصاص من قبل شخصين يستقلان دراجة نارية حيث اغتالا المفعلاني المعروف بـ "أبوعمار" ثم لاذا بالفرار.

وتشهد محافظة درعا استهداف دائم لعناصر القوات الحكومية السورية والعاملين في الدوائر الحكومية إضافة إلى من يعملون بالمصالحات لصالح القوات الحكومية حيث سقط عشرات القتلى والجرحى منذ استعادة القوات الحكومية السيطرة على أغلب مناطق ريف درعا التي كانت تحت سيطرة مسلحي المعارضة نهاية اغسطس عام 2018.

مسلحان مجهولان اغتيال سوريا

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