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مركز روسي: فاعلية لقاح "سبوتنيك 5" تقترب من 100%

02:19 م الخميس 28 يناير 2021
مركز روسي: فاعلية لقاح "سبوتنيك 5" تقترب من 100%

لقاح سبوتنيك 5

موسكو- أ ش أ:

قالت داريا يجوروفا، كبيرة الباحثين في مختبر الهندسة الوراثية للكائنات الدقيقة المسببة للأمراض بمركز "جامالي"، إن لقاح "سبوتنيك 5" المضاد لفيروس كورونا لم يسجل أي آثار جانبية خطيرة ولا أية حالة وفاة، مشيرة إلى اقتراب فاعليته من 100%..

وأضافت يجوروفا، الخميس، خلال اجتماع عبر الإنترنت لمجلس "علوم الحياة" العلمي التابع لأكاديمية العلوم الروسية حول كوفيد -19، أن الكفاءة المناعية لهذا اللقاح تتجاوز 98% في الوقت الحالي، وفقًا للنتائج التي لدينا، ومن حيث المناعة الخلوية، فإنها تقترب من 100%".

وتابعت: "لقد تأكدنا من سلامة اللقاح العالية، ولم نسجل أي أثر جانبي خطير مرتبط باللقاح ولا حالة وفاة واحدة قد تكون لها صلة باستخدامه".

ولقاح "سبوتنيك 5" أول مصل مسجل في العالم للوقاية من كورونا، مُطوّر في "جامالي" الروسي للأبحاث الخاصة بالأوبئة، ومُسجّل من قبل وزارة الصحة الروسية منذ أغسطس 2020.

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