"فايزر" و"بيونتيك" تؤكدان فعالية لقاحهما ضد سلالتين متحورتين لكورونا

وكالات:

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية ، الخميس، أن لقاحهما ضد فيروس كورونا يحتفظ بالجزء الأكبر من فاعليته ضد السلالتين البريطانية والجنوب أفريقية المتحورتين للفيروس.

وقالت الشركات ي بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن الاختبارات في المختبر "لم تدل على حاجة إلى لقاح جديد للتعامل مع المتغيرات الناشئة"، مؤكدا في الوقت نفسه أن التحالف "يواصل مراقبة المتغيرات الناشئة ومستعدا للاستجابة" إذا كانت إحدى هذه الطفرات مقاومة اللقاح.

هذا وتشهد العديد من دول العالم وبخاصة دول الاتحاد الأوروبي، تخوفا بشأن التأخر في استلام لقاحات شركتي "فايزر" و"أسترازينكا" المضادة لفيروس كورونا، بعد تقليص عدد الجرعات المفروض توريدها.

وعلى إثر ذلك، أعلنت شركة "سانوفي" الفرنسية أنها ستنتج لقاح منافستها "فايزر-بيونتيك" المضاد لكورونا من أجل توفير 125 مليون جرعة لقاح للاتحاد الأوروبي.