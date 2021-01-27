مصدر بالرئاسة التونسية: وصول طرد مشبوه إلى القصر الرئاسي
وكالات
أكد مصدر برئاسة الجمهورية التونسية، مساء الأربعاء، وصول طرد مشبوه إلى القصر الرئاسي بقرطاج، موضحًا أن الظرف كان خاليًا من أي وثيقة، ويحتوي في المقابل على مادة مشبوهة.
وأضاف المصدر في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، مساء الأربعاء، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يتلق هذا الطرد، بل قام بفتحه أحد الأعوان بالقصر الرئاسي، وهو في حالة صحية جيدة.
كما أفاد بأنه تم عرض المادة المشبوهة الموجودة بالظرف على التحليل للكشف عن نوعيتها، كما تم فتح تحقيق حول مصدر هذا الظرف.
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