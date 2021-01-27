مجلس النواب التونسي يعلم رئاسة الجمهورية بنتائج التصويت
تونس - أ ش أ
أعلن مساعد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، المكلف بالإعلام والاتصال، النائب ماهر المذيوب، اليوم الأربعاء، أن الكتابة العامة للمجلس، قامت إثر التصويت على نتائج الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة للوزراء الجدد المقترحين ضمن حكومة هشام المشيشي، بمراسلة رئاسة الجمهورية، لإعلامها بنتائج جلسة أمس الثلاثاء.
وأوضح المذيوب - في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء - أن هذه المراسلة " تعتبر ضمن المسائل الإجرائية العادية" وذلك "احتراما لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي للبرلمان".
وكانت الجلسة العامة صوتت في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، على منح الثقة لـ11 وزيرا اقترحهم المشيشي ضمن الفريق الحكومي في التعديل الوزاري الأخير.
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