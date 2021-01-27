دبلوماسي إيراني: نحتفظ بحق الدفاع عن نفسنا أمام التهديدات الإسرائيلية
نيويورك - (د ب أ):
قال سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي إن إيران تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها أمام التهديدات الإسرائيلية.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول إن إسرائيل لم تفوت أي فرصة لتقويض الاتفاق النووي لبلاده.
وأضاف :"كيان الاحتلال طرح مزاعم لم يتم إثباتها حول البرنامج النووي الإيراني وسعى يائسا عبر طرح بعض المعلومات المفبركة للإيحاء بأن أنشطتنا النووية السلمية تشكل تهديدا".
وقال إن "هذه الاتهامات ليست سوى محاولة لحرف الأنظار عن إنتاج مئات القنابل الذرية من قبل الكيان الإسرائيلي بما يشكل تهديدا للسلام والأمن في المنطقة وما هو أبعد منها".
يأتي هذا بعدما كشف رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي أنه يتم في هذه الأيام وضع عدة خطط قتالية للتعامل مع احتمال أن تحاول إيران تطوير قنبلة نووية في غضون عدة أشهر أو حتى عدة أسابيع.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عنه القول إن إيران تمتلك كمية من اليورانيوم المخصب تخرق ما هو مسموح به بموجب الاتفاق النووي الموقع معها .ولفت إلى أن أجهزة الطرد المركزي التي طورتها طهران تسمح لها بتسريع عملية تطوير القنبلة النووية.
وأكد المعارضة الشديدة للعودة إلى الاتفاق حتى لو تم إدخال عدة تعديلات عليه، داعيا ليس فقط إلى الإبقاء على العقوبات الدولية المفروضة على إيران وإنما أيضا تشديدها.
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