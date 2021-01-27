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إصابات كورونا في العالم تتخطى الـ 100 مليون

01:45 ص الأربعاء 27 يناير 2021
إصابات كورونا في العالم تتخطى الـ 100 مليون

أرشيفية

واشنطن - (د ب أ):
تجاوزت حصيلة الإصابات الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في العالم حاجز الـ 100 مليون إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

يأتي هذا بعد أكثر من عام تقريبا على تفشي الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان الصينية.

وتوفي أكثر من مليوني شخص جراء الإصابة بالفيروس حول العالم، بما في ذلك 423 ألفا و653 شخصا في الولايات المتحدة وحدها.

ويشكل سكان الولايات المتحدة 4% من إجمالي سكان العالم ورغم ذلك فإنها سجلت نحو 25% من الإصابات المؤكدة بالفيروس في العالم.

وعلى الرغم من تطوير عدد من اللقاحات ضد كورونا، تكافح العديد من الدول لتطعيم الأشخاص بسرعة مع انتشار الفيروس.

وفي غضون ذلك ، انتشرت سلالات جديدة وأكثر عدوى من الفيروس بعد ظهورها في البرازيل وجنوب أفريقيا وبريطانيا.

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