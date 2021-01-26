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مجلس الشيوخ الأمريكي يتسلم لائحة الاتهام ضد ترامب

02:46 ص الثلاثاء 26 يناير 2021
مجلس الشيوخ الأمريكي يتسلم لائحة الاتهام ضد ترامب

مجلس الشيوخ الأمريكي

واشنطن - (د ب أ):
أحال مجلس النواب الأمريكي لائحة اتهام الرئيس السابق دونالد ترامب بالتقصير، إلى مجلس الشيوخ ، ليل الاثنين/الثلاثاء، لتبدأ بذلك إجراءات مساءلته للمرة الثانية.

وتمت قراءة اللائحة التي تحمل تهمة "التحريض على العصيان" أمام مجلس الشيوخ في الساعة السابعة مساء الاثنين (0000 صباح الثلاثاء بتوقيت جرينتش".

ويواجه ترامب الاتهام بالتقصير للمرة الثانية، وهو ما لم يواجهه أي رئيس أمريكي آخر، بسبب اقتحام مثيري الشغب المؤيدين لترامب لمبنى الكابيتول في واقعة دموية في السادس من يناير.

ووفقا لقواعد الاتهام بالتقصير، يؤدي وصول لائحة الاتهام إلى مجلس الشيوخ رسميا إلى بدء المحاكمة، ورغم ذلك، وافق قادة مجلس الشيوخ على تعديل القواعد من خلال تأخير البداية الفعلية إلى الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من فبراير.

مجلس الشيوخ الأمريكي ترامب أمريكا واشنطن

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