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أستراليا: حصيلة الإصابات بكورونا تصل إلى 28 ألفا و777 والوفيات 909

02:38 ص الثلاثاء 26 يناير 2021
أستراليا: حصيلة الإصابات بكورونا تصل إلى 28 ألفا و777 والوفيات 909

علم-استراليا

سيدني - (د ب أ):
بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا في أستراليا 28 ألفا و777 حالة حتى الساعة 0730 صباح الثلاثاء بتوقيت سيدني.

وسجلت البلاد 909 وفيات بشكل إجمالي، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتعافى 25 ألفا و999 شخصا من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا منذ تسجيل أول إصابة في البلاد قبل نحو 52 أسبوعا.

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