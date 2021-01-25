الحرس الوطني يبقي على انتشار 7 آلاف من عناصره في واشنطن خلال الأسابيع المقبلة

وكالات

أكد وزير الجيش الأمريكي بالإنابة، مساء الاثنين خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، أن الحرس الوطني سيبقي على انتشار 7 آلاف عنصر في الأسابيع المقبلة بالعاصمة واشنطن.

وكان الحرس الوطني نشر آلاف الجنود قبل أيام من تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 20 يناير الجاري، تحسبًا لأي تهديدات محتملة من اليمين المتطرف وأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.

وازدادت التهديدات والتحذيرات من استهداف حفل التنصيب، بعد اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول في 6 يناير الجاري.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، في وقت سابق من الاثنين، عن مسؤول لم تكشف عن هويتيه، قوله إن هناك مناقشات جارية في وزارة الدفاع "بنتاجون" بشأن الإبقاء على آلاف من الحرس الوطني في واشنطن حتى مارس المقبل.