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عون: لبنان حريص على التعاون مع الأمم المتحدة

02:58 م الإثنين 25 يناير 2021
عون: لبنان حريص على التعاون مع الأمم المتحدة

ميشال عون

بيروت - (د ب أ):

أكّد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الإثنين، حرص بلاده على التعاون مع الأمم المتحدة وتمسكها بالمواثيق والقرارات.

ودعا عون، خلال استقباله اليوم المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء عمله في لبنان، إلى استمرار المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة في تقديم الدعم والمساعدة للبنان، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي يمر بها.

من جهته ،أكد كوبيتش استمرار عمل الأمم المتحدة من أجل مصلحة لبنان ومنه العمل الذي تقوم به القوات الدولية في الجنوب "يونيفيل".

وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش يتابع باهتمام بالغ ما يحصل في لبنان وينظر ملياً إلى جميع المجالات التي يحتاج فيها لبنان إلى المساعدة، وهو مستعد لحشد الدعم من الدول والأمم المتحدة في هذا السياق.

ولفت إلى أن الأمين العام ملتزم بتعيين منسق خاص جديد وفق الطريقة المتبعة من قبل الأمم المتحدة.

ميشال عون لبنان الأمم المتحدة

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