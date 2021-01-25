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الصين تنتقد أمريكا لإرسالها حاملة طائرات إلى بحر الصين الجنوبي

02:51 م الإثنين 25 يناير 2021
الصين تنتقد أمريكا لإرسالها حاملة طائرات إلى بحر الصين الجنوبي

أمريكا والصين

بكين - (د ب ا):

بدأت التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تتصاعد بالفعل خلال الأيام الأولى لتولى جو بايدن رئاسة أمريكا، حيث تبادلت الدولتان التحذيرات.

واتهم المتحدث باسم الخارجية الصينية زهاو ليجيان اليوم الاثنين تحرك حاملة الطائرات الأمريكية يو اس اس ثيودور روزفلت إلى بحر الصين الجنوبي.

ووصف زهاو الخطوة بأنها " استعراض للقوة" يهدد السلام والاستقرار في المنطقة.

وقالت أمريكا أمس الأحد إنها أرسلت حاملة الطائرات يو اس اس ثيودور روزفلت لبحر الصين الجنوبي لتعزيز" حرية البحار".

ورفض زهاو مطالبات أمريكا للصين بتخفيض الضغط على تايوان، مؤكدا أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين.

وناشد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أمريكا بعدم إعطاء" إشارات خاطئة" للقوات الموالية لاستقلال تايوان، من أجل عدم تدمير العلاقات مع الصين.

وقال زهاو إن الصين على استعداد للحوار، ولكن على أساس الاعتراف بما يسمى" مبدأ الصين الواحدة".

الصين أمريكا حاملة طائرات بحر الصين الجنوبي

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