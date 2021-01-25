مقتل 5 أشخاص فى إطلاق نار بمدينة إنديانابوليس الأمريكية
قالت شبكة abcnews الأمريكية، إن 5 أشخاص، من بينهم امرأة حامل، قتلوا في حادث إطلاق نار بمدينة إنديانابوليس الأمريكية.
ووصف راندال تايلور، رئيس قسم شرطة مدينة إنديانابوليس، الحادث بأنه "أكبر حادث إطلاق نار في المدينة منذ أكثر من عقد".
وأشارت الشرطة، إلى أنه تم نقل عددا من المصابين إلى المستشفيات المحيطة بحادث إطلاق النار.
وأوضحت الشرطة أنه لم يتم التعرف على أي مشتبه به في حادث إطلاق النار، لافتة إلى أن المحققون مستمرون في تمشيط المكان بحثا عن أدلة.
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