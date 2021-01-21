إندونيسيا تنهي البحث عن ضحايا الطائرة المنكوبة

جاكرتا - (د ب أ):

أعلن مسؤول إندونيسي، اليوم الخميس، أن بلاده قد أنهت عمليات البحث عن ضحايا الطائرة التابعة لشركة طيران "سريويجايا إير"، والتي كانت قد تحطمت في وقت سابق من الشهر الجاري.

وكانت الطائرة، وهي من طراز "بوينج 737-500"، تحطمت في بحر جاوا، في التاسع من كانون ثان/يناير، بعد دقائق من إقلاعها من مطار جاكرتا وعلى متنها 62 راكبا.

وقال باجوس بوروهيتو، رئيس الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ: "أنهينا البحث اليوم، ولكننا سنرد إذا كانت هناك أي معلومات من المواطنين بشأن العثور على الضحايا".

وأوضح باجوس أن فرق البحث جمعت حتى الآن 324 حقيبة تضم أشلاء للجثث، وأكثر من 120 قطعة تخص الطائرة، مضيفا أنه قد تم التعرف على 43 ضحية فقط.

من ناحية أخرى، قال رئيس اللجنة الوطنية لسلامة النقل، سويرجانتو تجاجونو، إن فريقه سيستمر في البحث عن مسجل صوت قمرة قيادة الطائرة.

وكانت اللجنة الوطنية لسلامة النقل أوضحت في وقت سابق هذا الأسبوع أن محققيها تمكنوا من تحميل محتوى مسجل بيانات رحلة الطائرة، والذي تم العثور عليه بعد أربعة أيام من وقوع الحادث.

ويأمل المحققون في أن تساعدهم البيانات الواردة من مسجلي الصوت في تحديد سبب وقوع الحادث.

وقالت اللجنة الوطنية لسلامة إنها تتوقع أن يتم صدور تقرير أولي بشأن الحادث في غضون 30 يوما من وقوعه.