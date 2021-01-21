البيت الأبيض: بايدن سيعيد بناء تحالفات الولايات المتحدة الخارجية
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بيسكي، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعيد بناء تحالفات الولايات المتحدة.
وأضافت خلال جين بيسكي، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أن بايدن سيبدأ الأسابيع المقبلة في تنفيذ خطته في السياسة الخارجية، لمواجهة التحديات العالمية.
وأدى جو بايدن اليمين رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية أمس الأربعاء.
الخبر التالى:كوريا الجنوبية تسجل 16 وفاة بفيروس كورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
158963
عدد المصابين
-
124605
عدد المتعافين
-
8747
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
97230307
عدد المصابين
-
69732361
عدد المتعافين
-
2080304
عدد الوفيات
إعلان