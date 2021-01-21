البيت الأبيض: بايدن سيعيد بناء تحالفات الولايات المتحدة الخارجية

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بيسكي، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعيد بناء تحالفات الولايات المتحدة.

وأضافت خلال جين بيسكي، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أن بايدن سيبدأ الأسابيع المقبلة في تنفيذ خطته في السياسة الخارجية، لمواجهة التحديات العالمية.

وأدى جو بايدن اليمين رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية أمس الأربعاء.