البيت الأبيض: بايدن يترك النظر في محاكمة ترامب لمجلس الشيوخ
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بيسكي، اليوم الخميس، إن بايدن يرى أن أحداث السادس من يناير "مروعة".
وأضافت خلال جين بيسكي، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أن باين يترك النظر في أمر محاكمة دونالد ترامب لمجلس الشيوخ الأمريكي.
وأدى جو بايدن اليمين رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية أمس الأربعاء.
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