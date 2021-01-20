بريطانيون يستغلون ثغرة إلكترونية للحصول على لقاح كورونا مبكرًا

لندن - (د ب أ)

تمكن بعض الأشخاص في بريطانيا، من تجاوز قائمة الانتظار لتلقي لقاح (كوفيد-19) بشكل أسرع مما كان مخططًا له في الأصل بسبب "ثغرة" في تكنولوجيا المعلومات، وفقًا لتقارير صحفية.

وتمكن أشخاص لم يكونوا مؤهلين بعد للحصول على لقاح من حجز المواعيد بعد مشاركة رابط تم إنشاؤه للعاملين الطبيين لحجز المواعيد على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لصحيفة "إيفينينج ستاندرد" البريطانية.

وقالت الصحيفة إنها "رصدت أدلة" على أن الأشخاص الذين ليسوا من العاملين في المجال الطبي أو في قائمة أولويات اللقاح تمكنوا من استخدام الرابط لضمان الحصول على جرعات مضادة لـ(كوفيد-19).

وأضاف التقرير أن أحد مراسليها تمكن أيضًا من حجز موعد قبل أن يلغيه.

وكان مقر حجز المواعيد في "مركز ويستفيلد فاكسينييشن" شرقي لندن، والذي يديره صندوق مؤسسة خدمة الصحة الوطنية في شرق لندن.

وقال متحدث باسم الصندوق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "ستتم مطالبة الأشخاص الذين يحضرون للمواعيد في مركز ويستفيلد فاكسينييشن بإثبات أنه قد تمت دعوتهم شخصيا لتلقي التطعيم وأنهم ينتمون إلى إحدى هذه المجموعات ذات الأولوية".