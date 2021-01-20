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البيت الأبيض يطلق موقعًا إلكترونيًا لبايدن

10:27 م الأربعاء 20 يناير 2021
البيت الأبيض يطلق موقعًا إلكترونيًا لبايدن

الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن

وكالات

أطلق البيت الأبيض، مساء الأربعاء، موقعًا إلكترونيًا جديدًا، للرئيس الـ46 للولايات المتحدة جو بايدن، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.
وقالت الشبكة الإخبارية، إن البيت الأبيض نقل موقع الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى الأرشيف الوطني، ويمكن الوصول إليه حتى اللحظة.
وأدى جو بايدن الأربعاء اليمين الدستورية كرئيس جديد للولايات المتحدة خلفًا لدونالد ترامب، في مراسم أمنية وصحية استثنائية. ودعا الرئيس السادس والأربعون إلى "الوحدة" محذرًا من التحديات الناجمة عن أزمات عدة. وأشاد بيوم "أمل" و"انتصار للديمقراطية".

البيت الأبيض تنصيب بايدن جو بايدن

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