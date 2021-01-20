تقرير: مقتل 3 وجرح 4 في حريق بالأكاديمية البحرية في طرابلس

طرابلس - (د ب أ) :

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وجرح وأربعة آخرون في حريق بالأكاديمية البحرية في منطقة جنزور غربي العاصمة الليبية طرابلس، حسبما أفاد موقع بوابة أفريقيا الإخبارية.

وفي سياق متصل ذكر موقع "بوابة الوسط" أن رئاسة أركان أكاديمية الدراسات البحرية، أعلنت في وقت سابق من ليل الثلاثاء/الأربعاء، بوقوع حريق نتج عن انفجار بأحد مخازن الذخيرة القديمة بمقر الأكاديمية في جنزور.

وبحسب المصدرين فإن اثنين من قيادات الأكاديمية من بين القتلى الذين سقطوا في الحادث.